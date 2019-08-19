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تمكنت إيلي بيرس المصابة بالفشل الكلوي من إنجاب طفلة بصحة جيدة على رغم أنها مصابة بالفشل الكلوي، وكان من الصعب حملها كما ذكر متحدث باسم مؤسسة الرعاية الصحية في بريطانيا في بلدة دودلي، إن 7 في المئة فقط من النساء اللواتي يتعالجن بغسيل الكلى، تمكنّ من الحمل والإنجاب، وذلك بحسب ما نشرته "BBC News Arabic".
"إيلي بيرس أوليفر" هي بريطانية بالغة من العمر28 عاماً من ستوربريدج، كانت طوال فترة حملها تعاني من القلق والتعب، خضعت لضعف عدد جلسات الغسيل الكلى التي كانت تجريها قبل الحمل، وزاد الأمر تعبا في الأشهر الخمسة الأخيرة من حملها لأنها كانت تجري جلسة غسيل كلوي مدتها ثلاث ساعات يومياً، وخلال ستة أيام في الأسبوع.
وولدت طفلتها "المعجزة" في الثاني من أغسطس وكانت تزن 2.155 كيلو وأطلقت عليها اسم نكي، بواسطة عملية قيصرية، في مستشفى راسلز هول، في بلدة دودلي الواقعة في ويست ميدلاند.
كانت هذه تفاصيل خبر عودة زمن المعجزات "بريطانية مصابة بفشل كلوي تنجب طفلة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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