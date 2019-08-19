في مدينة أبها السعودية، وقفت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي وسط الأغنام ترعاها وتوثق لحظاتها معها في فيديو شاركت به متابعيها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت أحلام في مقطع الفيديو وهي تسير وسط الأغنام، معلقة على الفيديو: "من أبها الجميلة".
وأتت الجولة السياحية التي قامت بها أحلام في مدينة أبها، عقب حفلتها الأخيرة التي أحيتها على مسرح طلال مداح في قرية المفتاحة أثناء افتتاح موسم السودة.
وكان تداول أيضًا فيديو لأحلام خلال جولتها السياحية في "أبها" حيث وقفت مع طفلين يبيعان الخبز والشاي وتتجاذب معهما أطراف الحديث.
وكانت أحلام خضعت بالأمس لجلسة تصوير جديدة وهي مرتدية فستان باللون البنفسجي، واستعرضت المجوهرات التي ترتديها دائمًا.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. عقب حفلتها بالسعودية.. أحلام ترعى الأغنام في مدينة أبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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