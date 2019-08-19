علاج حب الشباب والحكة.. تعرفي على فوائد الشوفان للبشرة

الشوفان هو نبات عشبي، يستخرج منه بذور تسمّى ببذور الشوفان بعد تجفيفه، وهذه البذور تشبه القشور، وهي صالحة للأكل ولها فوائد عديدة، حيث أن الشوفان من أبرز الأطعمة التي تساعد على تخفيف الوزن، ويساعد في علاج الكثير من الأمراض، ولكن لم تقتصر فوائد الشوفان على الصحة الجسمانية فقط وإنما شملت أيضًا محافظته على جمال البشرة، وإعطائها نعومة ونضارة، ويساعدها على التخلص من الجفاف، كما أنه يصلح لجميع أنواع البشرة وبالأخص البشرة الدهنية، يقدم لكِ موقع "هن" أهم فوائد الشوفان للبشرة بحسب موقع "Reward Me".

تبييض البشرة

دقيق الشوفان يساعد على تقشير البشرة، مما يجعلها ناعمة ونضرة ويساعد في تبييضها، كل ما عليكِ فعله هو وضع دقيق الشوفان لتفتيح البشرة وذلك بمزج عصير الطماطم مع دقيق الشوفان ثم تطبقيه على وجهك وتتركيه لمدة 20 دقيقة ثم تغسليه بماء بارد، هذه الطريقة ستساعدك على محاربة خلايا الجلد الميت وتبييض البشرة، كما يمكنك خلط ملعقة من مسحوق الشوفان، مع القليل من الكركم وقطرتين من عصير الليمون لتحصلي على عجينة سميكة، ثم تضعين هذا الخليط على الوجه وتتركيه حتى يجف تمامًا، بعد ذلك يمكنك شطف الماسك بالماء الدافئ ثم البارد، وكرري هذه العملية مرة في الأسبوع.

دقيق الشوفان المطبوخ هو علاج طبيعي مذهل لعلاج حب الشباب، قومي بغلي بعض من دقيق الشوفان واتركيه حتى يبرد لمدة 15 دقيقة، بعد ذلك يمكنك تطبيقه على المنطقة المصابة بالحبوب واشطفيه بعدها بـ10 دقائق، هذه الطريقة ستساعد على التخلص من البكتيريا من البشرة وتقشير خلايا الجلد الميتة، مما يساعد على علاج حب الشباب.

الشوفان فعال في مكافحة جفاف البشرة، حيث يشكل طبقة واقية عندما يضع على الوجه، كما أنه يعالج أعراض جفاف البشرة مثل الحكة والطفح الجلدي، للتخلص من الجفاف يمكنك إعداد ماسك للوجه عن طريق خلط موزه مهروسه مع كوب من دقيق الشوفان وإضافة بعض الحليب الفاتر، تحريك كل المكونات جيدًا وتطبيقها على كامل الوجه لمدة 10-15 دقيقة، بعد ذلك يمكنك الشطف بالماء البارد.

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مرطب طبيعي للبشرة

الشوفان بمثابة مرطب طبيعي عن طريق إزالة خلايا الجلد الميتة، كما أنه يحتوي على مكونات تشكل طبقة على البشرة وكذلك يتغلغل عميقًا في الجلد ليوفر الترطيب العميق للبشرة، لأنه يعزز التئام الجروح وترسب الكولاجين وتنشيط الخلايا المناعية داخل البشرة، فيمكنك إضافة كوب من الحليب، مع كوبين من الشوفان وملعقة كبيرة من العسل لترطيب البشرة وكذلك لاسترخاء الجسم.

الشوفان له خصائص مضادة للالتهابات ومناسبة لجميع أنواع البشرة، فهو يعلاج الحكة، قومي بخلط مسحوق الشوفان مع القليل من الماء الدافئ لتشكيل عجينة سميكة وتطبيقها على الأماكن المتضررة للحصول على الإغاثة الفورية من الحكه، دقيق الشوفان هو أيضًا يشفي التهاب الجلد العصبي، وهو مرض جلدي يتميز بالحكة أو بالالتهاب في البشرة.

فرك البشرة بالشوفان يضيف الترطيب واللمعان لها، كما أنه يُستخدم بكثرة في مختلف منتجات العناية بالبشرة مثل الصابون، كريمات التقشير، ومستحضرات التجميل لعلامات تجارية مشهورة.

الشوفان يمكن أن يستخدم لتهدئة حروق الشمس، ويعمل كمضاد للأكسدة، ويساعد في تضميد الجراح وله خصائص الترطيب لشفاء ألام حروق الشمس.

الشوفان يحتوي على مطهرات طبيعية يمكن أن تزيل الأوساخ والدهون من المسام دون أن تتسبب في تهييج البشرة، فإنه يترك البشرة ناعمة وحريرية ويقلل من حجم المسام بها، كل ما عليك القيام به هو نقع القليل من الشوفان في الماء، ثم استخدام هذا الماء كمطهر طبيعي للبشرة، يمكنك تخزينه في زجاجة في الثلاجة ووضعهه على الوجه بكرة من القطن بعد غسل الوجه لتنظيف وتنعيمه.