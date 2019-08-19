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”#save_shahad"، هاشتاج أطلقه رواد موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مدعين اختطاف الفنانة الكويتية المعتزلة شهد، مطالبين بتحريرها وإنقاذها.
أثار الهاشتاج المتداول غضب وانزعاج الفنانة المعتزلة، وهو ما جعلها تظهر في مقطع فيديو مصور عبر حسابها على تطبيق"سناب شات"، ترد من خلاله على إشاعات إختطافها وتهديها، مشيرة إلى أنها على مايرام وما يتم تداوله لا أساس له من الصحة.
وقالت الفنانة في مقطع الفيديو التي ظهرت فيه برفقة عدد من أصدقائها وعائلتها قائلةً:"هاي حبايبي شلونكم شو أخباركم، مطلعين إشاعة وسوالف إني مخطوفة وقاعدين يهددوني وعشان أبين لكم إني مخطوفة لازم أغمز".
وأضافت شهد خلال مقطع الفيديو:"قالولي رمشي حطي نقط ولمي شعرك على جنب واغمزي برمشك 7 مرات، وأنا ما فيني شي، حلوة ما فيني شئ، معزومين ببيت ناس، ما فيني شي وقاعدين مع العيلة، معزومين في بيت ناس، قاعدين نحكي الحياة حلوة وبس مشكورين".
رغم ظهور الفنانة وردها بذاتها على الإشاعات المتداولة الإ أن الشك ما زال يسيطر على الرواد مرجحين أنها مازالت تتعرض للإختطاف، وذكر حساب باسم"nina"، "وحتى لو طلعت بمقطع وبررت انها مو مخطوفة انا لازالت عند قناعاتي ان البنت مخطوفة ومهددة ولازم نساعدها #save_shahad".
وعلقت حساب اخر يحمل اسم روان، :"شهد اسمعي إذا صدق مخطوفة قولي لنا أنا مو مخطوفة واحب زوجي وايد زوجي وأحب روان اللي كتبت هاشتاج سيف شهد واحنا بنفهم وقتها ونساعدك والله بس اثبتي لنا ياخي".
يُذكر أن شهد الكويتية اعتزلت الفن نهاية عام 2012 وقررت الهجرة إلى تايلاند، بعدما انتهت من تصوير آخر أعمالها في الكويت، وهو مسلسل "مطلقات صغيرات".
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. اختطاف شهد الكويتية يشعل "تويتر".. والفنانة ترد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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