شقيق إليسا يتفاجئ بقرار اعتزالها: هتناقش معاها

أعرب الفنان كميل الخولي، شقيق الفنانة اللبنانية إليسا عن تفاجئه بقرار أخته باعتزال الفن، الذي أعلنت عنه منذ قليل، عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات الصغيرة "تويتر".

وقال "الخولي"، لـ"الوطن"، إنه لم يعلم بنبأ الاعتزال إلا من وسائل الإعلام، نظرا لانشغاله في عمله، متابعا: "هو فعلا الحساب الرسمي بتاعها ولا فيك أكونت!، حقيقي متفاجئ".

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وأشار شقيق إليسا، إلى أنه غير مصدوم، ولكنه اندهش من توقيت إعلانها ذلك القرار، مؤكدا أنه ستناقشها في أقرب وقت.

أعلنت الفنانة إليسا، عن اعتزالها الفن والغناء بشكل نهائي عقب إصدارها الألبوم الأخير الذي تعكف على تسجيله حاليًا.

وكتبت الفنانة إليسا، عبر حسابها الشخصي على "تويتر": "أنا بحضر ألبومي الأخير بكل حب وشغف، خصوصًا إن ده هيكون آخر ألبوم في مسيرتي الفنية، وإعلاني الخبر ده تقيل على قلبي، ولكني مقتنعة بشكل تام بقراري لأننى لا أستطيع العمل في مجال يشبه المافيا، ولا أستطيع تقديم أكثر من ذلك ولا إنتاج ألبومات".