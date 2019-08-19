طريقة عمل تورتة الجيلي بقطع الفاكهة

تعتبر تورته الجيلي من ألذ وأطعم أنواع الحلويات سهلة التحضير التي تتمتع بمذاق وطعم رائع ومفضلة لدى الكبار والأطفال لذلك يقدم لكي موقع "هن" طريقة عمل تورتة الجيلي في خطوات بسيطة: المقادير 2كيلو من الدقيق 3 بيضات كيلو من السكر كوب الا ربع من الزيت كوب من الحليب Advertisements رشة من الملح علبتين من جيلي الفراولة موز وفراولة مقطعة طريقة التحضير نقوم بخلط جميع المكونات السائلة في الخلاط ثم نضيف اليها المكونات الجافة نحضر صينية وندهنها بالزيت ونبطنها بالدقيق ثم نضع الخليط فيها وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 ونخبرها بخله سنان بعد حوالي نصف ساعة ونخرجها على شبكة لتبرد ثم نقوم بتحضير الجيلي كما هو مدون علي العلبة وبالطريقة المعتادة ونتركه ليبرد ثم نضيف اليه الفواكه المقطعة نضعه في الثلاجة حتي يتجمد ثم نخرجه ونضع فوقه الكيكة وندخله الثلاجة مرة أخرى ثم نقلبها في طبق للتقديم ونزينها بقطع الفواكه.

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