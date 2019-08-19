محامي هند الحناوي يكشف كواليس حكم حبس أحمد الفيشاوي: كان عاوز يشوف بنته في المقطم

قرر شعبان سعيد، محامي هند الحناوي طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، كشف كواليس حكم حبس الأخير بسبب امتناعه عن دفع نفقات ابنته، قائلًا: "الموضوع من زمان وله خلافات، والفنان الراحل فاروق الفيشاوي، حاول حل النزاع بشكل ودي، واختار بنفسه مدرسة البنت في لندن، وسافرت لهناك من سنتين".

وأضاف المحامي، خلال مكالمة هاتفية ببرماج "أنا حواء": "ورطوا هند وبقت بتدفع تكاليف دراسة بنتها، بناء على إقرارات من أحمد الفيشاوي لما اتنازل عن حضانة لينا، وبعدها بيطلب منها طلب أذن بالرؤية"، موضحًا: "البنت في لندن وبيطلب يشوفها في مركز شباب بالمقطم"

وأكد المحامي حصولهم على حكم تغريم الفنان، قائلًا: "حصلنا على حكم بتغريم أحمد الفيشاوي، نفقات دراسية، بأكثر من مليون جنيه ، بالإضافة إلى 500 جنيه إسترليني"، موضحًا أن قيمة النفقة وصلت إلى 234600 ألف جنيه، لأن الفنان لم يدفع النفقة منذ ما يقرب من 3 سنوات".

واختتم: "أحمد بيعمل بالـ 5 أفلام، ومتألق في الفترة الأخيرة، وكل يوم في بلد شكل، يعني يقدر يدفع، واحنا رفعنا دعوى حبس، وكدة قدامه اختيارين للدفع للحبس"، متابعًا: "عيب يا أحمد أنت والدك فنان مشهور وسمعته طيبة، وميردوش اللي حصل".

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المحكمة تقضي بحبس أحمد الفيشاوي

قضت محكمة الأسرة بالخليفة، مؤخرًا، قرار بحبس الفنان أحمد الفيشاوى لمدة شهر، لامتناعه عن سداد متجمد نفقة ابنته "لينا"، من طليقته هند الحناوي، في الدعوى المقيدة برقم 86 سنة 2019.

وقال المحامي شعبان سعيد، لـ"الوطن"، إن محكمة الأسرة بالخليفة قضت بحبس الفنان أحمد فاروق الفيشاوي، لمدة شهر واحد، لإدانته بالامتناع عن سداد نفقة ابنته "لينا" من طليقته هند الحناوي، والمقدرة بـ235 ألف جنيه.

وأشار المحامي إلى أن الحكم نهائي واجب النفاذ، ولا يجوز الطعن عليه، وفي حال القبض على أحمد الفيشاوي، سيكون معرضا للحبس، ما لم يسدد قيمة النفقة.