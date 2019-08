بعد إعلانها اعتزال الغناء.. محطات في حياة الفنانة اللبنانية إليسا

أعلنت الفنانة اللبنانية" إليسا"، اعتزالها عالم الفن والغناء عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة" تويتر"، وذلك عقب إصدارها الألبوم الأخير الذي تعكف على تسجيله حاليًا، وهو الأمر الذي أصاب الجميع بالذهول والصدمة بسبب قرارها المفاجئ.

وقالت إليسا في تغريدتها: "أنا بحضر ألبومي الأخير بكل حب وشغف، خصوصًا إن ده هيكون آخر ألبوم في مسيرتي الفنية، وإعلاني الخبر ده تقيل على قلبي، ولكني مقتنعة بشكل تام بقراري لأننى لا أستطيع العمل في مجال يشبه المافيا، ولا أستطيع تقديم أكثر من ذلك ولا إنتاج ألبومات".

ويقدم "هُن" أبرز المحطات في حياة الفنانة اللبنانية إليسا، سواء على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد الفني.

سقوطها على خشبة المسرح

تعرضت الفنانة إليسا للإغماء خلال إحياء حفلها على المسرح الثقافي بالقرية العالمية بدبي، في فبراير من العام الماضي، وجاء ذلك حسب تقارير إعلامية عن ارتفاع في ضغط الدم، وهو ما تسبب في فقدانها لوعيها، قبل أن تختتم حفلها، الذي كان من المقرر أن يستمر ساعة ونصف قبل إغمائها.

ووجهت المطربة اللبنانية إليسا رسالة إلى جمهورها، حينها عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، شكرتهم فيها على دعمهم لها بعد تعرضها للإغماء المفاجئ على المسرح بالأمس.

وطمأنت إليسا متابعيها، قائلة: "أشعر بتحسن، لا شيء جديد فلا تقلقوا.. هذه الحفلة ستظل بالتأكيد مخلدة في ذاكرتي.. أحبكم".

اصابها بسرطان الثدي

أعلنت اليسا اصابتها بمرض سرطان الثدي ووثقته عبر فيديو كليب يحمل اسم" إلى كل اللي بيحبوني"، وصورت مشاهد الكليب لمحة سريعة عن حياة امرأة أُصيبت سرطان الثدي، وقاومته ووقفت أمام الجمهور بثقة وحب، ولم تقصر بحبها للفن رغم مأساة السرطان اللعين.

واستعانت إليسا بمقطع صوتي حقيقي لها، يروي تفاصيل مرضها وهي تبكي، ومقاطع أخرى تصور خضوعها لجلسات العلاج الكيميائي، ولحظات انتقالها بين حصص العلاج في المستشفى واستوديو تسجيل الأعمال الغنائية، التي لم تتوقف عنها رغم إصابتها بالمرض.

وفي نهاية الكليب، حثت إليسا السيدات على مواجهة المرض بقوة والحرص على الكشف المبكر عن السرطان، وكتبت: "أنا تعافيت.. قاومت المرض وغلبته.. الكشف المبكر عن سرطان الثدي قادر على إنقاذ حياتك.. لا تهمليه، واجهيه.. افعلي ذلك مش كرمالك كرمال كل اللي بيحبوكي".

وأثار الكليب انتشارًا واسعًا بين محبي إليسا ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع الكثير منهم للتدوين عبر حساباتهم للتضامن معها ومع معاناتها ، ومن بينهم الكثير من المشاهير العرب.

وجاء رد الفعل الأول لإليسا على صدمة متابعيها، بتغريدة عبر حسابها بموقع "تويتر"، في 7أغسطس من العام الماضي، جاء فيها: "لا يجب أن يدفعكم الكليب إلى البكاء، بل هو سبب لجعلكم تبتسمون وتفرحون وتكونوا ممتنين. نستطيع أن نحارب السرطان إذا تمكنا من اكتشافه في مراحله الأولى.. أحبكم جميعًا".

اتهامها بإدعاء مرض السرطان

اتهم الشاعر اللبناني أحمد ماضي، الفنانة إليسا بأنها تكذب فيما يخص إصابتها بمرض سرطان الثدي، في 11 أغسطس من العام الماضي، حيث غرد عبر حسابه على "تويتر": "على كل حال أنا عملت بأصلي وقلت ألله يشفيها إذا مريضة، رغم قناعتي التامة إنّو هيدي كلها تمثيلية ومش جديدي هالخبرية قديمة كمان".

وأكمل ماضي: "كل يوم عم بيموت أكتر من ألف طفل عربي، شي من الجوع، شي من المرض، شي من الحروب وما حدا عم يتأثر فيكن، اتأثرتوا لما قلت سلامة.. أنا بعرف المريض أول ما يشفا بيقعد مع رَبّه فترة بيشكروا، ما بيعمل كليب بيشكر أصحابوا.. خلصنا بقى".

وأضاف ماضي "أنا برأيي تعملولها تمثال وتروحوا تصلولها فرد مرة والله إنكن مساطيل وبلا مخ!! وعلى فكرة في فنانات قعدوا شهور وسنين يعانوا من هالمرض وما تاجروا فيه!! مش بيومين مرضوا وطابوا وعملوا فيديو كليب!!!".

تكريمها من وزير الإعلام اللبناني

كرّم وزير الإعلام اللبناني ملحم رياشي، إليسا في 13 سبتمبر من العام الماضي، وذلك عبر إهدائها درعاً تكريمية تقديراً لمسيرتها الفنية الناجحة وخاصة ألبومها الغنائي الأخير"إلى كل اللي بيحبوني"، والذي حقق أكثر من 100 مليون مشاهدة خلال شهر واحد فقط من طرحه، ويتضمن الألبوم 16 أغنية هي"كرهني، مافيش أسباب، نفسي أقوله، أنا وحيدة، لسا فيها كلام، حكايات، بين قلبي وقلبك، ارتاح وعيش، مريضة اهتمام، إنت ومعي، وحشتوني، من عينيا دي، بينا نعشق، كتيرة عليه، وأغنية الألبوم الرئيسية "إلى كل اللي بيحبوني" التي تحكي فيها الفنانة إليسا قصتها مع مرض سرطان الثدي وتعافيها منه.

شائعات وفاتها

كانت تداول شائعات في 13 ديسمبر من العام الماضي، تفيد بوفاة الفنانة إليسا، وكانت ردت على هذه الشائعات عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة"تويتر".

وكتبت إليسا بالإنجليزية، "Stupid rumors everywhere. I am fine. No accident, no death. Touch wood And stop spreading fake news" أي "شائعات غبية في كل مكان، أنا كويسة. مفيش حادثة، مفيش وفاة. امسكوا الخشب ونوقف نشر أخبار كاذبة".

تعرضها للتنمر بسبب شفاهها

كشفت المطربة اللبنانية إليسا، عن تعرضها للتنمر وبعض المضايقات بسبب شكل فمها وشفتيها، وذلك في 15 ديسمبر من العام الماضي، حيث روت خلال مشاركتها في جلسة حوارية بالأردن، عن تعرضها للتنمر بسبب فمها، حيث تلقت الكثير من التعليقات السلبية حول شفتيها، لكن ذلك لم يؤثر عليها، فكانت تقابل ذلك بسخرية قائلة: "أنا إليسا لما تقدروا تعملوا إلى قدرت عملتوا ابقوا أحكوا عن أي شغلة عندي".

وأكدت إليسا في حديثها أن مشكلة التنمر تؤثر بشكل أكبر على الأطفال الصغار، وأنه يجب على الأهل متابعة الأمر والتحدث مع أطفالهم لمواجهة ما يعانوه في المجتمع من مضايقات".