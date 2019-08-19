بعد شائعات اختطافها وتهديدها.. معلومات عن الفنانة المعتزلة شهد الكويتية

"هاي حبايبي شلونكم شو أخباركم، مطلعين إشاعة وسوالف إني مخطوفة وقاعدين يهددوني وعشان أبين لكم إني مخطوفة لازم أغمز"، هكذا علقت الفنانة الكويتية المعتزلة شهد من خلال مقطع فيديو على تطبيق "سناب شات"، على الهاشتاج المتداول الذي دشنه رواد موقع التدوينات القصيرة"تويتر"، باسم"save_shahad"، مدعين اختطاف الفنانة الكويتية المعتزلة شهد، مطالبين بتحريرها وإنقاذها.

وأضافت شهد، خلال مقطع الفيديو: "قالولي رمشي حطي نقط ولمي شعرك على جنب واغمزي برمشك 7 مرات، وأنا ما فيني شيء، حلوة ما فيني شيء، معزومين ببيت ناس، ما فيني شي وقاعدين مع العيلة، معزومين في بيت ناس، قاعدين نحكي الحياة حلوة وبس مشكورين".

ويقدم هُن أبرز المعلومات عن الفنانة المعتزلة شهد الكويتية.

- شهد ممثلة كويتية ولدت في 18 مايو 1990، وتبلغ من العمر 29عامًا.

- انتقلت للمملكة المتحدة بسبب عمل والديها هناك.

- وفي عام 2004 أسست"فرقة مسك" مع بنات خالتها مسك وشوق، في لندن.

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- وفي عام 2007 بدأت بالتمثيل عن طريق المشاركة في المسلسلات التلفزيونية كممثلة.

- تزوجت من ابن خالتها مدير الإنتاج علي العلي، ولديها حسين وزهراء.

- تعرضت شهد لإرتفاع مفاجئ في ضغط الدم أدى لتعرضها للإغماء وسقوطها أرضاً وهي في منزل عائلتها في تايلاند ، في عام 2014، ونقلت على إثره للمستشفى ليتبين حينها توقف قلبها تماماً وحاول طاقم العلاج في المستشفى من إنقاذها بالحقنة المنشطة لكنها لم تجدي نفعاً من ثم بالصدمة الكهربائية التي اضطروا لزيادة الكهرباء من أجل إنقاذها الأمر الذي أثر سلبياً على جنينها وبالتالي العمل على توليدها قيصرياً.

- في نهاية عام 2012 قررت هي وعائلتها الهجرة إلى تايلاند، واعتزلت العمل الفني بعدما انتهت من تصوير آخر أعمالها في الكويت مسلسل مطلقات صغيرات، وكان ذلك من أجل التفرغ لحياتها الخاصة.