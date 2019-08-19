آخرهن إليسا.. فنانات اعتزلن قبلها

أعلنت الفنانة إليسا، اعتزالها العمل الفني وأن الألبوم الذي تعد له حالياً سيكون الأخير في مسيرتها الغنائية.

وكتبت إليسا، في تغريدة عبر حسابها على "تويتر"، "أنا بحضر ألبومي الأخير بكل حب وشغف، وده هيكون آخر ألبوم في مسيرتي الفنية، وأعلن ذلك بقلب مكسور ولكن ذلك القرار عن قناعة لأنني لا أستطيع العمل في مجال يشبه المافيا، ولا أستطيع تقديم أكثر من ذلك ولا إنتاج ألبومات".

لم تكن إليسا الأولى التي اتجهت للاعتزال، بل سبقتها نجمات أخرى، تستعرضهن "هًن" في التقرير التالي:

1- شيرين عبدالوهاب:

في نهاية فبراير من عام 2016، أعلنت الفنانة شيرين عبدالوهاب بشكل مفاجئ اعتزالها الفن، وذلك من خلال تسجيلٍ صوتي طلبت من الصحفي ربيع هنيدي نشره وإخبار جمهورها به وبالفعل بث المقطع الصوتي عبر صفحته على "إنستجرام"، إلا أنها عدلت عن قرارها.

2- أمل حجازي:

وفي عام 2017، أعلنت الفنانة اللبنانية أمل حجازي اعتزالها الغناء، وارتداءها الحجاب، بعد سنوات من الصراع داخلها بين تقديم الفن، هوايتها المفضلة، وبين التزامها دينيًا، وأعلنت ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

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3- شادية:

وتعد الفنانة شادية، واحدة من أشهر الفنانات، اللائي قررن الاعتزال وعدم العودة نهائيا للفن، وعلى الرغم من حرص عدد من المهرجانات تكريم الفنانة، إلى أنها فضلت عدم الظهور مرة أخرى، خاصة بعد اعتزالها، وارتدائها الحجاب منذ عام 1986.

4- شيرين وجدي:

وكانت أعلنت الفنانة شيرين وجدي اعتزالها الفن بشكل نهائي، إلا أنها ظهرت بعدد 22 عاما من الاعتزال في حوارها ببرنامج "شيخ الحارة" الممذاع عبر فضائية القاهرة والناس، لتتحدث عن أزمة زوجها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى.

دوللي شاهين:

وفي أغسطس 2016، أعلنت المطربة دوللي شاهين اعتزال الفن وكتبت ذلك عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، "لقد اتخذت قرارا أريد أن أشارك فيه من يحبني ومن لا يحبني، أصعب قرار في حياتي.. لقد قررت أن اعتزل الفن وأتفرغ لعائلتي وتربية ابنتي".

حنان ماضي:

كانت حنان ماضي ابنة عاز الكمان محمد ماضي، أحد عازفي الكمان في فرقة أم كلثوم، درست في الكونسرفاتوار وعملت كعازفة كمان في فرقة عمر خيرت، واكتشف خيرت صوتها الجميل وقدمها مع على الحجار في غناء شارة مسلسل "اللقاء التاني"، كما قدمت بصحبة على الحجار أيضًا، الشارة الأشهر لهما "المال والبنون" مع الموسيقار ياسر عبد الرحمن، وقدمت 4 ألبومات غنائية، ولكنها قررت الاعتزال والاكتفاء بأغاني المسلسلات، إلا أنها عادت مجددًا وقدمت بعض الأغاني.