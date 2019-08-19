نصائح تساعدك على تجاوز الإعجاب بشخص آخر

احيانًا نتيجة الخلافات المستمرة بين الزوجين تدخل العلاقة الزوجية في مرحلة يسودها الجمود العاطفي وفتور المشاعر الأمر الذي يمكن أن يدفع أحد طرفي هذه العلاقة للبحث عن متنفس منها أن يلتقى الشخص بأحد يشعره بالمشاعر التي يفتقدها، ولتجنب العواقب التي يمكن أن تنجم عن هذا الأمر قدم موقع "تايمز أوف إنديا" مجموعة من النصائح منها.

تحسين العلاقة مع الشريك

يساعد تحسين العلاقة مع الشريك على تغير تعامل الطرف الآخر ومحاولة تجديد العلاقة باستمرار.

إبقاء الأمر طي الكتمان

ينصح خبراء العلاقات الزوجية، بعدم إقدام المرء على البوح بمشاعره تجاه الشخص الذي يكن له مشاعر الإعجاب، وذلك لتجنب التورط في علاقة جديدة قد تلحق أضراراً بالغة بعلاقته بشريك حياته، ولتفادي الوقوع في مشاكل يصعب التخلص منها.

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تجنب الفتور مع الشريك

عادة ما يكون الفتور في العلاقة مع الشريك، عاملاً هاماً يدفع أحد طرفي العلاقة إلى البحث عن متنفس مع شخص آخر.

ومن هنا تبرز الحاجة إلى أن يسأل الشريكان عن السبب الكامن وراء هذا الفتور، ومحاولة حل هذه المعضلة عوضاً عن الهروب منها عبر الانخراط في علاقة اخرى.

امنح نفسك الوقت الكافي

تجنب التسرع في اتخاذ أي قرار بخصوص انفصالك عن الشريك، وامنح نفسك الوقت الكافي للتأكد من مشاعرك تجاهه، فقد يكون إعجابك بشخص آخر أمر عابر ولا يرقى لأن يكون دعامة متينة لعلاقة دائمة.