أمريكية ذهبت للعلاج من حصوات الكلى فأنجبت 3 توائم

حالة من الصدمة سيطرت على سيدة أمريكية تدعى"دانيت غليتز"، حينما ذهبت لزيارة الطبيب لإجراء بعض الفحوصات للاطمئنان على حالتها الصحية بعد معاناتها من حصوات في الكلي، لتتفاجئ بأنها حامل في الشهر الثامن في 3 توائم.

شعرت دانيت بألم شديد في ظهرها وجانبيها وحصوات في الكلى، وكان كل ما تقوم به هو الاستلقاء على سريرها والبكاء من شدة الآلم فلم يخطر في بالها حينها أنها أعراض للحمل، وحينما ذهبت للطبيب اكتشفت حملها وعليها إجراء عملية ولادة في أسرع وقت، بحسب صحيفة "ميرور"البريطانية.

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حاولت صديقتها المقربة جمع التبرعات لها لمساندتها هي وزوجها على شراء مستلزمات الأطفال الثلاث، من خلال تدشين صفحة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وجمعت ما يقرب من 727 جنيه إسترليني.

ولم تكن هذه هي الحالة الأولى التي تعلم بحملها عند الولادة، ففي الأشهر الماضية أصيبت سيدة بريطانية تدعى ليزا دافيس بذهول عندما أنجبت طفلتها دانييل في المستشفى ولم تكن تعلم أنها حامل إلا عقب الولادة، حيث دخلت المستشفى للعلاج من تعفن الدم.