نصائح للعلاج من السلس البولي

يُصاب بعض الأشخاص، بمرض السلس البولي، فهو واحدا من الاضطرابات التي تصيب الجهاز البولي والمثانة، ما ينتج عنه التبول اللاإرادي.

ويرصد "هن" أعراض السلس البولي بحسب موقع "urologyhealth" أعراض السلس البولي خروج البول بشكل اندفاعي خلال ممارسة العلاقة الحميمة، هذا ما يسمى بالسلس الإلحاحي.

الإصابة بتسريبات بول صغرى فقدان كميات متوسطة من البول بشكل متكرر.

عدم القدرة على إفراغ المثانة بشكل كامل، ما يؤدي إلى تسريبه فيما بعد، ويسمى السلس الفيضي.

خروج البول، خلال القيام بنجهود بسيط كالضحك، السعال، الجري، والسير، ما يسمى بسلس البول الإجهادي.

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علاج السلس البولي

تدريب المثانة لتأخير التبول بعد الشعور بالحاجة إلى الذهاب للمرحاض، قد تبدأ بمحاولة الامتناع عن التبول لمدة 10 دقائق في كل مرة تشعر بالحاجة لذلك.

ويكمن الهدف من ذلك في إطالة الوقت بين مرات الذهاب للمرحاض حتى لا تتبول إلا كل ساعتين ونصف إلى ثلاث ساعات ونصف فقط.

تكرار إفراغ المثانة للمساعدة في تعلم إفراغ المثانة بالكامل على نحو أفضل لتجنب الإصابة بسلس البول الفيضي.

تكرار إفراغ المثانة يعني التبول ثم الانتظار لبضع دقائق والمحاولة مرة أخرى.

تحديد مواعيد لدخول المرحاض تحديد مواعيد لدخول المرحاض التبول كل ساعتين إلى أربع ساعات بدلاً من الانتظار للشعور بالحاجة إلى الذهاب.

التحكم في السوائل والنظام الغذائي لاستعادة السيطرة على المثانة، قد تحتاج إلى تقليص أو تجنب تناول الكحوليات أو الكافيين أو الأطعمة الحمضية كما يمكن أن يعمل تقليل استهلاك السوائل أو فقدان الوزن أو زيادة معدل النشاط البدني على تخفيف المشكلة.