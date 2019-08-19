والدة حارس مرمى منتخب الناشئين لليد: "ابني قالي مش هنرجع غير بالدهب"

قالت منى سليم، والدة عبد الرحمن حميد حارس مرمى منتخب كرة اليد للناشئين، إن ولدها اتصل بها هاتفيًا بعد المباراة مباشرة وأعرب له عن سعادته البالغة بالفوز وحصد اللقب.

وأضافت "سليم"، خلال مداخلتها الهاتفية مع الإعلامي حسام الدين حسين، والإعلامية مها بهنساوي، في برنامج "صباح الورد" المعروض على فضائية ten، قائلة: "ابني كلمني بعد الماتش من فرحته قعد يعيط، والحمد لله هما تعبوا كتير وده فضل ونعمة من ربنا، والحمد لله ربنا كافئهم على تعبهم ومجهودهم، وابني قالي وهو رايح إحنا عاوزين ناخد الدهب، وإن شاء الله مش هنرجع من غيرها، والحمد لله هو كان نفسه ياخد أحسن حارس وخدها".

واستكملت "سليم"، أنها كانت متوقعة الفوز بالذهبية، وذلك بعد التأهل لدور الـ16 ثم الـ8 قائلة: "هما يستاهلوا ياخدوها هما أحسن من كل الفرق".

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ونجح المنتخب الوطني في التتويج ببطولة العالم لناشئي كرة اليد، وذلك عقب انتصاره في نهائي بطولة العالم للناشئين على ألمانيا بنتيجة 32 مقابل 28، وذلك في البطولة التي أقيمت فعالياتها في مقدونيا.

وكان المنتخب الوطني الطرف الأفضل طوال معظم أوقات اللقاء، حيث نجح صغار الفراعنة في إنهاء الشوط الأول من المباراة بالتقدم على "المانشفت" بنتيجة 19-13.

يذكر أن تلك هي الميدالية الذهبية الأولى في تاريخ أي منتخب عربي، وأفريقي، وغير أوروبي ببطولة العالم لناشئي كرة اليد.

الجدير بالذكر أن منتخب الشباب نجح منذ عدة أسابيع في التتويج ببرونزية العالم للشباب، في البطولة التي أقيمت فعالياتها في إسبانيا.