"إسراء وأسما".. شقيقتان تتحديان البطالة يبيع السندوتشات داخل سور جامعة القاهرة

في أحد الأركان بجوار سور جامعة القاهرة، تقف إسراء وأسما محمد بشنطة داخلها سندوتشات من صنع أيديهن، أسما طالبة بكلية التربية الفنية بجامعة القاهرة، والثانية في كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان، ويسكنان بمحافظة الجيزة، الشقيقتان قررتا أن تتحديا البطالة سويا، ورفضتا أن تكونان عبء على بلدهن وأسرتهن، وفكرتا في خلق فرصة عمل تساعدهن على ظروف الحياة الصعبة التي يعاني منها معظم الشباب ويحققن كيانهن.

خرجت الشقيقتان مع بداية العام الدراسي 2018/2019 ليعلنا إطلاق مشروعهما الخاص، وهو سندوتشات منزلية مغلفة، واتخذا من باب جامعة القاهرة مقرا لهما وتتنوع "الساندوتشات"، التي تقدمها الشقيقتان بين "الكفتة واللانشون والفراخ البانيه والبرجر والجبنة الرومي والجبنة البيضاء"، إضافة إلى العصائر المثلجة، وتتراوح أسعار "الساندوتشات" من 3.5 إلى 8 جنيهات "ويستطيع الطالب بـ20 جنيه يشتري أكتر من سندوتش ويشبع".

وأكدتا الفتاتان، أن الهدف من المشروع السعي وراء تحقيق الذات وأنهن قررن البدء بشكل بسيط وميزانية صغيرة جدا، وبعد كده يكبروا، وأن يوفروا للطلاب الطعام النظيف وحرصهم على توفير طعام بدون مواد حافظة.