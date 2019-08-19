"الألوان الجريئة والجلد".. أبرز اتجاهات الموضة النسائية في الخريف

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

تؤكد الموضة في خريف/شتاء 2019/2020 قوة المرأة العصرية من خلال الألوان الجريئة والخامات المتينة والقصّات اللافتة للأنظار. وتهيمن الاتجاهات الأربعة التالية على خطوط الموضة هذا الموسم:

الألوان الجريئة:

قالت مستشارة المظهر الألمانية إنكا مولر فينكلمان إن الموضة النسائية تتألق هذا الموسم بألوان جريئة مثل الأحمر والأخضر التفاحي الصارخ والوردي الزاعق والبرتقالي الساطع.

وإلى جانب الألوان الجريئة تكتسي الموضة أيضا بألوان محايدة كالبيج، بالإضافة إلى درجات البني والأسود سيد الألوان.

صيحات الجلد:

قالت مستشارة المظهر الألمانية أندريا لاكيبيرج إن الموضة النسائية تكتسي هذا الموسم بالجلد، خاصة الجلد الاصطناعي، الذي يطل بمظهر أنيق لا يقل فخامة عن الجلد الطبيعي.

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وأضافت لاكيبيرج أن الجلد يتألق هذا الموسم بمظهر جلد التمساح وجلد الثعبان بصفة خاصة، مشيرة إلى أنه يزهو بألوان جذابة مثل البنفسجي والبترولي، إلى جانب الأسود.

وأردفت لاكيبيرج أن الفستان الجلدي الأسود يمثل نجم موضة الخريف، مشيرة إلى أن الجاكت الجلدي يأتي هذا الموسم بقصة مستقيمة مع جيوب فوقية، في حين تطل بعض موديلات الجاكت بقصة البليزر. كما تشهد المعاطف الجلدية السوداء رواجا كبيرا هذا الموسم على غرار نجوم فيلم "ماتريكس".

أكتاف لافتة للأنظار:

قال خبير الموضة الألماني أندرياس روزه إن الموضة النسائية تسلط الضوء هذا الموسم على الأكتاف من خلال البطانات الكبيرة أو الكرانيش.

وأضاف روزه أن هذه القصة اللافتة للأنظار تغازل في المقام الأول المرأة ذات الخصر الكبير؛ حيث إنها تمنح القوام مظهرا جذابا.

الكاروه:

أشار روزه إلى أن الكاروه يتربع على عرش النقوش هذا الموسم؛ حيث إنه يزين السراويل والتنانير والجواكت والمعاطف ليمنح المرأة إطلالة كلاسيكية تنطق بالأناقة والفخامة.