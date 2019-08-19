روبين عيسى لـ الخليج 365: هذه هي أسراري الجمالية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 19 أغسطس 2019 01:37 مساءً - برزت كواحدة من أكثر المواهب حضوراً وتأثيراً في الدراما السورية حيث برعت بالعديد من الأدوار وشاركت بمختلف أشكال الدراما من الاجتماعي إلى التاريخي والكوميدي والشامي وجاء حضورها بمسلسل باب الحارة ليضفي بعد آخر لشخصية "دلال" في المسلسل. النجمة السورية روبين عيسى ضيفة غلاف مجلة الخليج 365 لهذا الأسبوع تحدثت بكل وضوح عما يخص حياتها الفنية والشخصية وأفشت بعض أسرارها الجمالية في المقابلة الآتية.

روبين عيسى

روبين عيسى: هكذا أعتني بجمال بشرتي



كيف تحافظين على نضارة وإشراقة بشرتك؟

أحاول في الأيام العادية وخارج التصوير وأوقات الراحة التخفيف من وضع المكياج أو الإستغناء عنه كي ترتاح بشرتي. كما أعتني بها من خلال استخدام الكريمات المرطبة وأحاول التركيز على نظام غذائي وأحرص على تناول الفاكهة وشرب الماء.



ما هو الروتين التجميلي الذي تتبعينه يومياً؟

استخدم الكريم المرطب النهاري والليلي بالإضافة إلى استخدام بعض الماسكات الطبيعية بين الحين والآخر وتناول الفاكهة صباحاً (التفاح حصراً) وأحرص على إزالة بقايا المكياج بشكل نهائي قبل النوم.



نصيحتك لكل شابة للحفاظ على جمالها ومظهرها؟

انتظام النوم والغذاء الصحي والإكثار من شرب الماء وممارسة الرياضة.

روبين عيسى





هل تخضعين إلى جلسات عناية بالبشرة وما هي؟

نعم، أحياناً اخضع لجلسات تنظيف بشرة وتقشير من باب العناية وتجديد خلايا البشرة.



من هي المرأة أو النجمة التي ترينها في منتهى الجمال؟

تشارليز ثيرون.



هل خضعت روبين لعمليات تجميل وهل انت مع التجميل أم ضده ولماذا؟

حقيقة قمت بتجميل أنفي منذ أن كنت طالبة بالمعهد وكان هناك سبب صحي بالأساس وأنا شخصياً لست ضد عمليات التجميل إذا كان هناك مشكلة ما أو حالة تشكل أزمة بالنسبة للممثلة ولكن أنا لست مع تغيير الملامح لأن وجه الممثلة وتعابيرها وخصوصية الشكل تعتبر بمثابة هوية للممثلة ولكن أنا أخاف أن نفقد هذه الخصوصية ونصبح كلنا نشبه بعضنا البعض.

روبين عيسى





هل يمكن أن تتغير نظرتك للتجميل في المستقبل؟

لا أفكر بعمليات التجميل بالمستقبل لأنني أحب وجهي وهو يمثلني كـ "روبين" ومتصالحة مع نفسي بهذا الجانب باستثناء الاهتمام بالبشرة بشكل طبيعي والفيتامينات وغيرها بسبب تعرض بشرتنا للتعب نتيجة المكياج والإضاءة والإرهاق والسهر.



برأيك هل الجمال هو مقياس النجومية في العالم العربي أم أن هناك اعتبارات أخرى؟

الجمال مطلوب ومحبب ولكن يبقى السؤال "ما هو مفهوم الجمال بالوسط الفني؟" فبرأيي هو مرتبط بالكاريزما وبالتالي لا يمكن القول أن كل الممثلين الذين وصلوا للنجومية يمتلكون مقاييس الجمال العالمية فهناك الجمال مرتبط مع الموهبة و المعرفة و بالتالي الجمال لوحده غير كاف إطلاقاً.

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