فساتين ياسمين عبد العزيز المفضلة ..هل تناسب خياراتك؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 19 أغسطس 2019 01:37 مساءً - تهتم النجمة ياسمين عبد العزيز الظهور دائما بإطلالات أنيقة ومذهلة تحمل توقيع أهم وأشهر دورالأزياء العالمية، وكانت آخر هذه الإطلالات خلال استضافتها فى إحدى حلقات برنامج "معكم"، الذى تقدمه الاعلامية منى الشاذلى، وظهرت عبد العزيز بفستان من توقيع "دولتشي اند غابانا".



تتميز بشخصيتها العفوية وجمالها الملفت، فضلاً عن أنها تتمتع بحس عالي في الموضة، بحيث تختار فساتينها بطريقة حيوية ومنقشة بشكل دائم، فهي لا تهوى التصاميم الكلاسيكية أبداً بل تتجه نحو النقشات الحيوية والألوان القوية. فما هو السر الكامن وراء اختيارها.

ياسمين عبد العزيز بفساتين منقشة

ياسمين عبد العزيز مع منى الشاذلي

ان شخصية ياسمين عبد العزيز المرحة تنعكس تلقائياً على أزيائها، بحيث نراها تبتعد عن الألوان القاتمة وتتوجه نحو اللوحة الحيوية والنقشات المرحة خصوصاً النقشة الوردية التي تستهويها بشدة، والتي غالباً ما تظهر بها في مختلف مناسباتها المهمة. أما من حيث الألوان فنراها تتوجه نحو الأحمر والأزرق والأبيض بشكل كبير ، فهي تحب الألوان المرحة وطبعاً تليق بها بشكل كبير لانها تتمتع ببشرة بيضاء حيوية.





اعتمدي أسلوب ياسمين عبد العزيز في الفساتين

ياسمين عبد العزيز

أنت أيضاً يمكنك أن تعتمدي نفس الأسلوب في الفساتين ولكن شرط أن تعتمدي القواعد التالية:



- من الضروري أن تتذكري أنه عندما يكون فستانك منقشاً، أن تتجهي نحو الأكسسوارات المحايدة، أي اعتمدي حقيبة وحذاء من غير نقشات ويفضل أن تكون من الجلد.

- في حال كان الفستان ملون وخالي من النقشات، فيمكنك في هذه الحال، اعتماد أكسسوارات ذات نقشات متنوعة تحتوي على ألوان التصميم.

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ياسمين عبد العزيز



- لا تكثري من الأكسسوارات والمجوهرات مع الفستان المنقش بل اتجهي نحو التصاميم الناعمة وغير المبالغ بها.

- اعتمدي ماكياجاً ناعماً وتسريحة شعر منسدلة لأنها ستليق أكثر بالفساتين المنقشة.

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