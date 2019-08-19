- 1/2
- 2/2
كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 19 أغسطس 2019 01:37 مساءً - نادراً ما تجد قطعة ملابس يجمع عليها أشخاص من طبقات ومراكز اجتماعية مُختلفة، وتناسب كل الإطلالات، الرسمية والكاجوال، ومن بين هذه القطع تيشيرت بريتون، وهو التيشيرت الأبيض المُخطط أفقياً باللون الأسود أو الأزرق، والذي ارتداه الأباطرة الفرنسيون والممثلون وأيقونات الموضة والرجال العاديون، كما أنه رمز شهير لإنهاء فترة ساد فيها التمييز بين الرجال والنساء.
لإطلالة عصرية فخمة.. أفضل ملابس سمارت كاجوال للرجال
في الماضي، لم يكن أحد يرتدي هذه التيشرتات سوى البحارة أو الأشخاص الذين يعملون في البحار، وعلى مدار الـ150 عاماً الماضية، كان البحارة وكل من يعمل في البحر يرتدي هذه التيشرتات البيضاء المخططة، وكانت تمنحهم إطلالة شديدة الرقي والتميز.
أدرج متحف الفن الحديث تيشيرت بريتون في قائمة أفضل 111 قطعة ملابس كلاسيكية يجب أن يمتلكها الجميع. بات امتلاك هذا التيشيرت أمراً لا غنى عنه، خاصة أنك تستطيع ارتداءه في الإطلالات الكاجوال وغير الرسمية، وكذلك تستطيع ارتداءه في الإطلالات الرسمية مع سترة كلاسيكية.
قواعد ارتداء البدلة دون ربطة عنق
متى ظهر تيشيرت بريتون؟
كانت هذه تفاصيل خبر التيشيرتات البيضاء المُقلمة بأسلوب النجوم والمشاهير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.