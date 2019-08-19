التيشيرتات البيضاء المُقلمة بأسلوب النجوم والمشاهير

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 19 أغسطس 2019 01:37 مساءً - نادراً ما تجد قطعة ملابس يجمع عليها أشخاص من طبقات ومراكز اجتماعية مُختلفة، وتناسب كل الإطلالات، الرسمية والكاجوال، ومن بين هذه القطع تيشيرت بريتون، وهو التيشيرت الأبيض المُخطط أفقياً باللون الأسود أو الأزرق، والذي ارتداه الأباطرة الفرنسيون والممثلون وأيقونات الموضة والرجال العاديون، كما أنه رمز شهير لإنهاء فترة ساد فيها التمييز بين الرجال والنساء.



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في الماضي، لم يكن أحد يرتدي هذه التيشرتات سوى البحارة أو الأشخاص الذين يعملون في البحار، وعلى مدار الـ150 عاماً الماضية، كان البحارة وكل من يعمل في البحر يرتدي هذه التيشرتات البيضاء المخططة، وكانت تمنحهم إطلالة شديدة الرقي والتميز.

أدرج متحف الفن الحديث تيشيرت بريتون في قائمة أفضل 111 قطعة ملابس كلاسيكية يجب أن يمتلكها الجميع. بات امتلاك هذا التيشيرت أمراً لا غنى عنه، خاصة أنك تستطيع ارتداءه في الإطلالات الكاجوال وغير الرسمية، وكذلك تستطيع ارتداءه في الإطلالات الرسمية مع سترة كلاسيكية.

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متى ظهر تيشيرت بريتون؟

تعود أصول هذه التيشرتات إلى عام 1858، عندما كان الزي الذي يرتديه البحارة الفرنسيون، وكان عبارة عن كنزات صوفية من القطن الأبيض بها خطوط أفقية نيلية. اعتمدت البحرية الفرنسية هذه التيشرتات لكي تكون الزي الرسمي الخاص بها؛ نظراً لكونها عملية، كما أنها تساعد على معرفة ما إذا كان أحد الأشخاص قد سقط من على ظهر السفينة، كما أنها حملت رمزاً آخر أيضاً، إذ كان عليها 21 خطاً يرمز كل منها إلى انتصارات نابليون البحرية.

دخلت تيشرتات بريتون عالم الموضة، وارتداها الناس العاديون في عشرينيات القرن الماضي، بفضل الأمريكيين جيرالد وسارة مورفي، اللذين عادا من مرسيليا بهذه التيشرتات، وبدأوا في تصميمها وتقديمها للعامة، فحصلت على اهتمام نخبة المجتمع والمشاهير الذين بدأوا في ارتدائها، وارتداها عدد من الأشخاص المعروفين، على رأسهم الكاتب الشهير سكوت فيتزجيرالد، والرسام الإسباني بابلو بيكاسو، علاوة على عدد من الرياضيين والممثلين والمطربين مثل جيمس دين وغيرهم.

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