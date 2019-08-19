راندا البحيري تدعم مبادرة صناعة الملابس بخامات مصرية

في إطار الحرص على تشجيع الصناعات المحلية، والاعتماد على الخامات والمصرية، دشن مصمم الأزياء أحمد المغازي، مبادرة لدعم الصناعة والتصميمات بالخامات المصرية، مؤكدًا أن الخامات مصرية الصُنع أفضل من المستوردة.

وأشار المغازي، في بيان صحفي، إلا إيمان عدد من الفنانين بالمُبادرة، وتدعيمها، على رأسهم، الفنانة الشابة راندا البحيري، والتي قامت بارتداء فستان صناعة مصرية، من تصميم "المُغازي".

وتابع أنه يسعى حاليا، للانتهاء من مجموعة ملابس جديدة بمناسبة اقتراب موسم الشتاء.