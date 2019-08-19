بـ"ورد وقلوب"... فيفي عبده وليلى علوي تغازلان محمد صلاح

لازالت صور الفرعون المصري محمد صلاح، تخطف الأنظار؛ ليس فقط من قِبل مُتابعيه، ولكن المشاهير أيضًا، الذين يعبرون عن إعجابهم بنجم المنتخب المصري بين الحين والآخر.

الفنانة ليلى علوي، والراقصة فيفي عبده، عبرتا عن إعجابهما باداء اللاعب عبر تعليقاتهما على صوره التي نشرها مؤخرًا، تضمنت "ورد وقلوب"، جذبت لهما العديد من تسجيلات الإعجاب.

ونشر لاعب ليفربول المحترف، عدة صور له، خلال المُباراة التي جمعت بين فريقه، ونظيره ساوثهامبتون، التي انتهت بفوز ليفربول بهدفين نظيفين.

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ويحرص الثنائي عادًة على تشجيع اللاعب، والكُرة المصرية بشكل عام، من خلال حسابتهما الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.