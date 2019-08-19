عرض حقيبة بجلد التمساح النادر المُغطّى بالذهب عيار 24 في دبي

تجربة فريدة واستثنائية من الترف والفخامة النادرة استطاعت أن توفّرها لنا Moynat Paris في دبي لترفع شعار "كل ما يلمع ذهباً" على حقيبتها الأيقونية الذهبية Mini Réjane Isis.

تُجسّد الحقيبة الساحرة روح الدار الباريسية التي تجمع بين التألّق والخيال بتصميم يكسر كافة حواجز مُخيّلتنا لتأتي من جلد التمساح النادر والذهب عيار 24 قيراطاً، متوافرة حصرياً في صالة عرض Moynat في دبي.

تسير العلامة على نهجها في استخدام مواد غير عادية وثمينة، حيث استمدّ المدير الفني لعلامة Moynat راميش ناير الوحي من قطع المجوهرات المتحوّلة التي طبعت حقبة ثلاثينيات القرن الماضي، وقد اعتمد على النهج المعاصر لاستخدام الذهب على حقيبة Réjane العصرية.

تحمل حقيبة Mini Réjane بصمة العلامة، حيث تتّسم بالخطوط الواضحة والدقيقة وتتميّز بتصاميم تنضح أنوثةً وجاذبيةً، لتزدان الحقيبة بقفل حائز براءة اختراع وحزام جلدي طويل باللون الذهبي يمكن فكّه، فيتيح لك التألّق بحقيبة يد كلاسيكية، أو بحقيبة عصرية تُحمَل على الكتف وتجمع بين الفخامة الخالصة والبساطة مع لمسة إبداعية طاغية تشير إلى خيال واسع في مجالَيْ الفن والتصميم.

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