كيف تختار أسلوب اليوجا المناسب لك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

أوردت مجلة “Shape” أن اليوجا لها أساليب عديدة، مشيرة إلى أن الأهداف والاحتياجات الشخصية هي التي تحدد الأسلوب المناسب.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن مَن يرغب في تدريب جسمه يمكنه اختيار الأسلوب Crossfit Yoga أو الأسلوب Vinyasa Yoga. ويمزج الأسلوب Crossfit Yoga بين تمارين اختراق الضاحية واليوجا؛ حيث يشتمل على تمارين العدو وتقوية العضلات وتمارين الإطالة والاسترخاء.

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أما الأسلوب Vinyasa Yoga فينصب اهتمامه على الحركات الانسيابية، وتعد هذه التمارين الشاقة مناسبة لبناء العضلات.

وَمن يرغب في الهدوء والاسترخاء يمكنه اختيار الأسلوب Iyengar Yoga، والذي يعمل على تحسين إدراك الذات من خلال الحفاظ على وضعيات الجسم لمدة طويلة.

ويعمل الأسلوب Yin Yoga على إطالة العضلات والأربطة والأوتار من خلال ممارسة تمارين في وضعية الجلوس أو الاستلقاء والحفاظ على هذه الوضعيات لمدة تصل إلى 7 دقائق.