لماذا يقاوم جسمك الإنسولين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365: يساعد الإنسولين على امتصاص الجلوكوز والحفاظ على مستوياته بالدم، لكن أثبتت التشخيصات أن "مقاومة الجسم للإنسولين" تعني أن الإنسان بلغ مرحلة ما قبل السكري، ولا بد أن يصل إلى مرحلة الاحتياط، حسبما جاء على موقع "24" الإماراتي: أسباب مقاومة الإنسولين: - تناول كمية كبيرة من الطعام، وخاصة الأطعمة الغنية بالسعرات. - تناول الكثير من الدهون والكربوهيدرات. - الجلوس طوال النهار وقلة الحركة. - زيادة الوزن والبدانة. - التدخين. - نقص النوم. Advertisements - تجاوز سن الـ45. لزيادة حساسية الإنسولين: * تقليل تناول الأطعمة المقلية، والغنية بالسكريات إلى أدنى حد. * تصغير حجم الوجبات مع زيادة عددها على مدار اليوم، وتفادى الوجبات الكبيرة. * تناول المزيد من الخضروات والبروكلي والطماطم والفلفل والخضروات الورقية. * تناول الأسماك الغنية بدهون أوميغا 3، مثل السلمون والتونة والمكريل. * الحد من تناول النشويات، مثل: المعكرونة والأرز والخبز والبطاطس، وزيادة حصة البروتين الصحي وخاصة البقول مثل: العدس والفول واللوبيا. * تناول المكسرات كوجبات خفيفة، واللبن (الزبادي) الخالي من السكر. * احرص على عدم تحلية الشاي والقهوة بالسكر.

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