4 أعراض تظهر على القدمين وتنبئ بالمرض

أي تغيرات تظهر على القدمين أو الجلد أو الأظافر قد تشير إلى إصابة الجسم بأمراض خطيرة، والاكتشاف المبكر لها قد يساعد في العلاج، ومن الأمراض التي يمكن اكتشافها عن طريق القدم كما ذكرها موقع Daily Medical.

القدمان الباردتان

قد تؤثر الغدة الدرقية غير النشطة على الجسم بالعديد من الطرق، فإذا كنت تعاني من برودة القدمين والتعب المستمر وزيادة الوزن غير المبرر فيجب زيارة الطبيب المختص.

تورم والتهاب الأصابع

تورم إصبع القدم الكبير علامة على مرض أو العدوى أو جرح التهاب المفاصل، وقد يكون التورم المفاجئ مرتبطا بالإفراط في تناول اللحوم.

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جلد القدمين جاف ومائل للتقشر

إذا لاحظت جفاف الجلد بين أصابع قدميك إضافة إلى الحكة والتقشر فهذا بسبب الإصابة بعدوى فطرية.

صعوبة في المشي على القدمين

إذا كنت تواجه صعوبة في الوقوف على القدمين فهناك العديد من الأسباب، وبينها أنّ الجسم يواجه صعوبة في امتصاص الكالسيوم، أو أنّ هناك كسور في القدم أو فقدان الشهية.