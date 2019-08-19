"أنا جيت الدنيا إزاي".. كيف تحدث أحمد الفيشاوي عن ابنته قبل حبسه

"أنا حزينة.. كنت أتمنى أن تكون موجود دائما من أجلي مثل الأب لابنته".. بهذه الكلمات قررت لينا الفيشاوي، ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، نشر رسالة لوالدها عقب الحكم عليه بالحبس لامتناعه عن دفع نفقاتها، التي حاربت والدتها داخل بلاط المحاكم في الحصول عليها، عقب رحلة طويلة دامت لسنوات، تحارب فيها هند الحناوي، إثبات نسب الطفلة لأبيها الذي ظل ينكرها في بادئ الأمر.

رُبما تصرف "الفيشاوي" بالامتناع عن مصروفات ابنته، أعاد بأذهانها قضية نسبها، التي كانت أشهر قضايا اثبات النسب، منذ 16 عاما، حتى إنها كانت قررت عدم متابعته على مواقع التواصل الاجتماعي بالفترة الأخيرة، تحديدا عقب وفاة جدها، الفنان فاروق الفيشاوي، والتي اتهمت والدها حينها بأنه السبب في عدم حضورها للجنازة.

وعى الرغم من رفض أحمد نسب ابنته في البداية، وامتناعه عن نفقتها في النهاية، إلا إنه كان حريص على التواجد معها في عديد من المناسبات، وخلال مراحل عمرها المختلفة، كما إنه تحدث عن علاقتهما سويًا.

من الحضانة للمراهقة صور تخلص علاقة الفيشاوي بابنته

كان الفنان أحمد الفيشاوي أكد أنه يحرص على التواجد مع ابنته في كثير من الأوقات، خاصة بالعطلات، أو باللحظات التي تقضيها مع جدتها، الفنانة سمية الألفي.

مضيفًا خلال حواره مع الإعلامية "أروى"، إنهم يتنزهان ويقضيان العديد من الأوقات سويًا.

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"من الجنس للارتباط".. أحاديث شيقة بين الأب وابنته

أشار الفيشاوي، خلال حديثه مع "أروى" إنهم يتبادلان الأحاديث الشيقة، خاصة مع دخول ابنته مرحلة المراهقة، قائلًا: "ساعات بتسألني في الجنس، وأحيانًا في الارتباط".

وأضاف: "مرة قالتلي إنها معجبة باتنين، وكان لازم اديها نصايحي إنها تختار الشخص اللي ميالة ليه".

وعن مشكلة نسبها الشهيرة، أجاب: "هي دايمًا بعيدة لأن المشكلة مش فيها هي فينا، لكن ممكن تسألني زي الأطفال هو أنا جيت الدنيا ازاي".

المحكمة تقضي بحبس أحمد الفيشاوي

قضت محكمة الأسرة بالخليفة، مؤخرًا، قرار بحبس الفنان أحمد الفيشاوى لمدة شهر، لامتناعه عن سداد متجمد نفقة ابنته "لينا"، من طليقته هند الحناوي، في الدعوى المقيدة برقم 86 سنة 2019.

وقال المحامي شعبان سعيد، لـ"الوطن"، إن محكمة الأسرة بالخليفة قضت بحبس الفنان أحمد فاروق الفيشاوي، لمدة شهر واحد، لإدانته بالامتناع عن سداد نفقة ابنته "لينا" من طليقته هند الحناوي، والمقدرة بـ235 ألف جنيه.

وأشار المحامي إلى أن الحكم نهائي واجب النفاذ، ولا يجوز الطعن عليه، وفي حال القبض على أحمد الفيشاوي، سيكون معرضا للحبس، ما لم يسدد قيمة النفقة.

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