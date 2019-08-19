تعرف على أبرز صيحات النقشات رواجًا على نافذة "انستغرام"

عالمُ الموضة في تجدُّدٍ مستمرٍ، وفي كل يوم نشهد صيحات جديدة تظهر على الساحة لتُطيح بما سبقها، وبالإضافةِ إلى ما تُقدّمه لنا السجادة الحمراء وعروض الأزياء من أبرز الصيحات، يُعد "انستغرام" نافذةً مميزةً تطل على عالم الموضة والصيحات، وإليكِ أكثر صيحات النقشات رواجًا على إنستغرام:

التاي داي

منذُ بداية هذا العام، يتربّع التاي داي على عرش صيحات النقشات، ويبدو أنّه لا يزال محتفظًا بمكانته، إذ يُعد من أبرز صيحات النقشات هذا الموسم وطوال الصيف، والتي تظهر بمختلف الألوان.

نقشة الدلميشن

دائمًا ما تحظى نقشات الحيوانات بشعبية خاصة، وفي حين أن نقشات جلد الفهد والثعبان أو الزيبرا تعدُّ أبرزها، إلا أن نقشة جديدة بدأت بالظهور على الساحة، وهي نقاط الدلميشن، والمستوحاة من كلاب الدلميشن البيضاء التي تتميّز بالنقاط السوداء.

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الورود الزاهية

نقشةُ الورود لا غنى عنها، وخاصةً في الصيف، ولكن هذا الموسم تعدُّ نقشات الورود ذات الألوان الزاهية واللافتة من أكثر الصيحات رواجًا على "إنستغرام".

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البولكا دوت

بالإضافة إلى نقاط الدلميشن، تأتي البولكا دوت من بين أبرز صيحات النقشات على إنستغرام الآن، والتي يمكنك اختيارها بألوان متعددة جنبًا إلى جنب مع مزيج الأسود والأبيض الكلاسيكي.

نقشات استوائية

من أشكال الطيور، مثل الببغاء وأوراق الشجر المختلفة ونقوش الأزهار الاستوائية وغيرها، تأتي النقشات الاستوائية إحدى أكثر الصيحات رواجًا على "إنستغرام".

البيزلي

بالإضافة إلى ما ذُكر أعلاه، تنضمُّ نقشة البيزلي إلى أكثر صيحات النقشات شعبية على إنستغرام، وهي صيحة مميزة تعود إلينا من السبعينات، وتُزيّن مختلف القطع، من التوب والتنورة إلى الوشاح.

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