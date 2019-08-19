غابريل يونيون تُطلق مجموعة أزياء "أنا مثالية" احتفالًا بالنساء صانعات التغيير

باريس - لايف ستايل
بين الحين والآخر، تُطلق الممثلة العالمية غابريل يونيون، 46 عامًا، مجموعة أزياء بالتّعاون مع كُبرى المتاجر العالمية، ومؤخرًا، أطلقت الممثلة مجموعةً جديدةً بالتّعاون مع شركة New York & Company، تضمّنت مُختلف القِطع التي تراوحت بين الفساتين والجمبسوت وغيرها.
واختارت يونيون اسم I'm Perfect "أنا مثالية" لمجموعة الأزياء والتي تحتفل بالنّساء صانعات التّغيير اللواتي يتحدّينَ القوانين، كما عرضت تشكيلة الأزياء مجموعة من النّساء القويّات بمن في ذلك لاعبة كُرة السّلة كانديس باركر والممثلة دانيا راميريز والعارضة آيلا كينغ، بالإضافة إلى الراقصة نيا سيوكس.
وعن مجموعة الملابس، ستستطيع المُتسوّقات اختيار أزياءٍ من ضمن مجموعةٍ مُتنوّعةٍ من الألوان البارزة، اختارتهم غابريل مُسبقًا بنفسها.
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وفي تعليقها على إعلان الأزياء الذي نشرته عبر حسابها في إنستغرام، كتبت يونيون: "أطلقت مجموعتي الجديدة مع New York & Company.. فلا تُفوّتوها".
أمّا في حوارها مع مجلّة بيبول، فقالت الممثلة: "في مجموعتي الحالية، أدخلت ألوانًا جريئة ومشرقة في الفساتين والبنطلونات والملابس الرياضية، وأردتُ أن أركّز على ألوان الجواهر الغنية التي تعطي الشعور بالجرأة والتي تترك أثرًا".
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