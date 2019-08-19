الأحمر الناري موضة صبغة شعر خريف 2019 على طريقة "سانسا ستارك"

بدأت موضة خريف 2019 فى الظهور على كل الساحات سواء الملابس أو الشعر، أو حتى ألوان المانيكير، حيث تبدأ الفتيات فى البحث عن أحدث الألوان التى من الممكن أن تستوحى منها إطلالة جديدة ومميزة.

وفى خريف هذا العام، ركز موقع "popsugar" على أن لون الشعر الأحمر النارى أحد أكثر ألوان الشعر شعبية في الموسم، وقامت مصففة الشعر ميليسا بيكورارو من مدينة نيويورك، بوصفه بأنه هو نسخة دافئة وأعمق من اللون الأحمر.

وأضافت بيكورارو أن لون لشعر الجديد يعد مزجًا بين الأحمر والبرتقالي، والذى يساعد فى إضافة شعور بالدفء.

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بالإضافة إلى أن اللون يبدو جيدا على الكثير من ألوان البشرة إلا أن بيكورارو تنصح صاحبات البشرة الفاتحة بتجربة هذا اللون، وقامت بعض الفنانات الفترة الماضية بتغيير لون شعرهن إلى الأحمر النارى.

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