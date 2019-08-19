"إحداهما انفصلت والثانية طلبت الخلع".. سيدتان تجريان عمليتي إنقاص وزن بعد فشل حياتهما الزوجية

تسببت السمنة وزيادة الوزن في انفصال سيدة من محافظة أسوان عن زوجها بعدما ذهب للزواج بأخرى من أجل الإنجاب.

وقالت السيدة، التي تجري عملية جراحية لإنقاص الوزن ضمن حملة ريهام سعيد للتخسيس في برنامجها "صبايا" المذاع عبر فضائية "الحياة"، إن الأطباء أخبروها أن زيادة وزنها هي العائق الوحيد أمام حملها مما اضطر زوجها للزواج عليها نظرا لفشلها في خسارة وزنها.

واضطرت السيدة لطلب الطلاق من زوجها وستجري عملية لإنقاص الوزن تهدف خلالها لخسارة 75 كيلوجراما بعدما بلغ وزنها 125 كيلوجراما.

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إخلاص التي وصل وزنها لـ136 كيلو جراما وتسببت السمنة الزائدة في هروب زوجها: "جوزي طفش بقاله سنتين معرفش عنه حاجة".

هروب زوج إخلاص اضطرها لرفع قضية خلع عليه وبالفعل حصلت على حكم بالطلاق خلعًا وتعيش الآن مع ابنتها، مؤكدة لريهام سعيد أنها تتمنى خسارة الوزن الزائد لتتمكن من ممارسة حياتها بشكل طبيعي.

وكانت الإعلامية ريهام سعيد، قد أعلنت عن حملة للتخسيس والتخلص من السمنة بالتعاون مع أحد الأطباء لإجراء بعض العمليات الجراحية للسيدات أصحاب الوزن الزائد، لإنقاذهن من خطر السمنة.