جلسة تصوير بالأسود القصير للفنانة السورية كندة

خضعت الفنانة السورية كندة حنا لجلسة تصوير، ونشرت صورها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وظهرت كندة في الصور مرتدية بلوزة سوداء وجيبة قصيرة وكوتشي أسود. وكندة حنا ممثلة سورية تبلغ من العمر، 34 عاما، وشاركت في عدد من المسلسلات والبرامج متزوجة من المخرج ناجي طعمة.

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