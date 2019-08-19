رانيا يوسف لمنتخب كرة اليد: "مبروك بطل العالم.. رفعتوا راسنا"

هنأت الفنانة رانيا يوسف منتخب كرة اليد للناشئين لفوزه بكأس العالم، عقب انتصاره في نهائي بطولة العالم للناشئين على ألمانيا بنتيجة 32 مقابل 28، وذلك في البطولة التي أقيمت فعالياتها في مقدونيا.

وكتبت رانيا يوسف عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور "انستجرام": "مبروك منتخب مصر بطل العالم لناشئي اليد، رفعتوا راسنا".

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ونجح المنتخب الوطني في التتويج ببطولة العالم لناشئي كرة اليد، وذلك عقب انتصاره في نهائي بطولة العالم للناشئين على ألمانيا بنتيجة 32 مقابل 28، وذلك في البطولة التي أقيمت فعالياتها في مقدونيا.

وكان المنتخب الوطني الطرف الأفضل طوال معظم أوقات اللقاء، حيث نجح صغار الفراعنة في إنهاء الشوط الأول من المباراة بالتقدم على "المانشفت" بنتيجة 19-13.