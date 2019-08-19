بعد 5 شهور زواج.. مي حلمي تعلن عن حملها الأول: "عاوزين ولد ولا بنت؟"

أعلنت المذيعة مي حلمي عن حملها الأول، وذلك بعد 5 شهور من زفافها من المطرب محمد رشاد.

ونشرت مي حلمي، فيديو قصير لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوها "انستجرام"، وبدت عليها علامات الحمل، وعلقت: "وانتوا إن شاء الله عاوزين ولد ولا بنت يلا بالمرة".

وكانت حالة من الجدل استمرت لفترة طويلة عقب الإلغاء المفاجئ لحفل زفاف المطرب محمد رشاد والمذيعة مي حلمي في أكتوبر الماضي، صحبة صمت من قبل الطرفين رافضين الإفصاح عن السبب الرئيسي لإلغاء الزفاف، تردد حينها العديد من الأسباب المختلفة ما بين حالة وفاة مفاجئة، وأخرى نشوب أزمة بين عائلتي العروسين.

وتصالحت مي حلمي مع محمد رشاد وأقاموا حفل زفافهم بشكل عائلي بعيدًا عن وسائل الإعلام وذلك في شهر مارس الماضي وظهر العروسان سويًا في عدد من البرامج.