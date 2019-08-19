قدمت الشيف أميرة شنب، طريقة عمل شوربة البنجر، من خلال برنامجها "أميرة في المطبخ" المذاع على قناة "CBC سفرة". مقادير عمل شوربة البنجر بنجر مسلوق ومبشور. بصل أخضر مفروم. زبدة. مرقة. كريمة. قشدة حامضية. ملح. Advertisements فلفل. دقيق طريقة عمل شوربة البنجر في إناء على النار توضع الزبدة مع البنجر والبصل المفروم. تقلب جيدًا. يخلط الدقيق مع القشطة الحامضية ويضاف إلى الإناء. تضاف المرقة وملح وفلفل. تقدم ساخنة وتزين بالبصل المفروم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل شوربة البنجر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.