بينها ضيق التنفس وفقد الشهية.. أعراض الفشل الكلوي

الفشل الكلوي هو حالة طبية تُطلَق على الحالة التي لا يمكن للكلية أن تعمل، وتُقسَّم إلى فشل كلويّ حاد، وفشل كلويّ مزمن، عادة ما يعاني الشخص المصاب بـالـ فشل الكلوي من أعراض قليلة للمرض، أحيانا لا تظهر بشكل مباشر.

واليك أعراض الفشل الكلوي، وفق موقع"هيلث لاين".

- المعاناة من ضيق في التنفّس، دون وجود سبب مبرر.

- فقدان الشهية والرغبة في تناول الطعام، والذي بدوره يؤدي إلى فقدان الوزن.

- الشعور بالحكة في الجسم.

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- يصاب المريض باحتباس السوائل يؤدي إلى تورم في الأطراف.

- يشعر المريض بغليان الساقين والكاحلين والقدمين نتيجة احتباس السوائل الناتجة عن فشل الكليتين في التخلص من هدر المياه.

- يحدث عادة ضيق في التنفس غير مفسر.

- الشعور بالنعاس حيث يصاب المريض بمتلازمة النوم المفرط أو التعب.

- يشعر المريض بألم أو ضغط في الصدركالنوبات.

- يدخل المريض في مراحل المرض المتقدمة في غيبوبة.