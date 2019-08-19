يارا تفتتح فعاليات مهرجان “أهمج” بأناقة لافتة للأنظار وحفلة حاشدة

افتتحت الفنانة اللبنانية يارا فعاليات مهرجانات “اهمج” الدولية بحفلة غنائية قوية، وسط حضور حاشد من محبيها.

واشرقت يارا على المسرح بطلّة أنيقة لافتة، ارتدت فيها فستان طويل براق، حمل توقيع دار "لابرغوازي"، مسدلة شعرها البني على كتفيها بشكل زادها جاذبية، في الوقت الذي تزينت فيه بماكياج قوي ضاعف طلّتها صخبًا.

باقة من أجمل اغانيها القديمة والحديث، اطربت بها يارا الحضور، واشعلت حماسهم، حيث تفاعلوا معها رقصًا وغناءًا، وقد حرصت الفنانة على مشاركة متابعيها الحفل بصور ومقاطع فيديو من السهرة معربة عن سعادتها واستمتاعها بأجواء الحفل.

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من ناحية أخرى، طرحت يارا مؤخرًا كليب جديد لأغنية بعنوان “شو بدو” من كلمات أحمد ماضي، و ألحان طارق أبو جودة، والكليب من إخراج ريشا سركيس.

يُذكر أن كليب أغنية “مليت” كان آخر ما طرحته الفنانة اللبنانية يارا بمشاركة عبدالحفيظ دوزي والدي جي يوسف حوالي، من كلمات عبد القادر دوزي ومحمود برهيل، وألحان دي جي يوسف حوالي ومحمود نوبال وأمين دوكالي.

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