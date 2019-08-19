تعرف على أبرز الاتّجاهات الرّئيسيّة المشتركة بين كيا جيربر ووالدتها سيندي كروفورد

منذ اقتحامها عالم عروض الأزياء وتحاول العارضة الشّابّة كايا جيربر اتّباع خطّى والدتها عارضة الأزياء الشّهيرة سيندي كروفورد، وقد نجحت في القيام بذلك، لتُصبح من ألمع الأسماء الشّابّة في هذا المجال، وفي الوقت نفسه، اكتسبت العارضة البالغة من العمر 17 عامًا، أسلوبًا شخصيًا أنيقًا يشمل التيشرتات الغرافيكيّة، والفساتين المطبعة بالأزهار، وسترات الكارديغان، ومن المعروف أنّها تستلهم إطلالاتها الكاجوال من وقت لآخر من والدتها، وبالإطّلاع على الإطلالات الأخيرة للأمّ والابنة، اكتشفنا بعض الاتّجاهات الرّئيسيّة المشتركة بينهما، تعرّفي عليها:

بدلات البنطلون الواسعة

البدلات الضخمة هي صيحة مُستمرة كانت وما تزال رائدة بقوّة في مشهد الموضة، وبطبيعة الحال هي عشق مشترك يجمع كايا بأمها سيندي.

طبعة الفهد

على الرّغم من أنّ طبعة الحمار الوحشيّ هي الطبعة الحيوانية الجديدة في مشهد الموضة، إلّا أنّ جيربر وكروفورد تميلان أكثر إلى طبعة الفهد.

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بنطلون جينز بقصة مستقيمة

لا شكّ في أنّ بنطلون الجينز بقصّة السّاق المستقيمة من أقوى الصّيحات الرّئيسيّة في خزانة أزياء كايا جيربر، وسيندي كروفورد والنمط المفضّل لديهما.

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