تناول قشطة الحليب يساعد على الوقاية من حب الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

في فصل الصيف، يمكن أن تؤثر درجات الحرارة المرتفعة على البشرة، وتتسبب في الإفراط في إنتاج المواد الشمعية التي تؤدي بدورها إلى نشوء حب الشباب والرؤوس السوداء. كما يساهم التعرق الزائد في فتح مسام الجلد، ويتسبب في ظهور حب الشباب، وفقًا لـ"24" إماراتي، نقلاً عن صحيفة "تايمز أوف إنديا".

وبحسب خبراء الصحة، بالإضافة إلى عمليات تطهير البشرة وتقشيرها، لا بد للمرء من أن يحرص على اتباع نظام غذائي صحي للحيلولة دون ظهور حب الشباب والرؤوس السوداء.

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وينصح الخبراء، بالابتعاد عن المأكولات الحارة والمقلية والوجبات السريعة التي تحتوي على الدهون، إضافة إلى تناول مكوّن هام للتقليل من احتمال الإصابة بحب الشباب، وهو قشطة الحليب.

وبما أن حب الشباب عادة ما يحدث بسبب المشاكل الهضمية، فإن تناول قشطة الحليب واللبن الرائب، يساعد في تحسين الصحة الهضمية وبالتالي يمنع ظهور حب الشباب.

وتتميز قشطة الحليب واللبن الرائب، باحتوائهما على كميات كبيرة من الزنك وخصائص مضادة للالتهابات تساعد البكتريا الصحية على الحفاظ على قوة الأمعاء.