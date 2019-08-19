تعرفي على أعراض سرطان المريء

سرطان المريء هو أكثر أنواع السرطان انتشارًا على مستوى العالم، على الرغم من أن له علامات عادية قد لا ندركها إلا بعد انتشار المرض، فإننا مازلنا نجهل عنه الكثير، حيث يكون أهم أعراضه هو عسر البلع، مما يعنى صعوبة في البلع، ويحدث هذا بسبب الورم الذي يقيد المرىء، فعند البلع قد يشعر المرء بأن الطعام عالق داخل الحلق. صعوبة وألم أثناء البلع الاختناق المتكرر الناجم عن عسر البلع فُقدان الوزن غير المتعمد Advertisements السُّعال بحَّة الصوت ارتجاع الطعام والقيء ألم الصدر حرقة المعدة القيء المصحوب بالدم في بعض الأحيان ألم الحلق وعدم الراحة

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