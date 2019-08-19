"لم يخف وجهها".. يوسف الشريف ينشر صورة ابنته للمرة الأولى

‏شارك الفنان يوسف الشريف، متابعيه، بصورة جديدة، كشف من خلالها ملامح ابنته "جنى"، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأظهرت الصورة "الشريف" بصحبة ابنته، وزوجته إنجي علاء، مُعلقًا: "كل سنة وأنتِ طيبة يا جنى يا حبيبتي وعقبال 100 سنة، ربنا يحميكي انتِ ومامتك وإخواتك".

وتعد هي المرة الأولى التي يكشف فيها "الشريف" بنفسه عن ملامح ابنته "جنى".

Advertisements

واعتادت إنجي علاء، زوجة الفنان على نشر صور أبنائها دومًا، مراعية إخفاء وجوههم بالرموز التعبيرية، الأمر الذي عرضها للانتقاد من قِبل بعض الجماهير، مُعلقين: "مش هنحسدهم".

زوجة يوسف الشريف تنشر صورة تخفي فيها وجوه أطفالهما.. ومتابعوها: "مش هنحسدهم"

وفي يوليو الماضي، قررت "علاء" الكشف عن ملامح أبنائهما للمرة الأولى، خلال حضورهما الكلاسيكو.