الفريسكا هي حلوى مصرية من أصل عثماني وهي عبارة عن طبقتين من بسكويت الويفر بينهما طبقة من المكسرات، تنتشر على شواطئ مصر الشمالية وخاصة مدينة الإسكندرية حيث يبيعها بائعون متجولون على شاطئ البحر الأبيض المتوسط وساحل الغردقة الشرقي وساحل العين السخنة بمصر. واليك طريقة عمل الفريسكا في المنزل على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي المكونات 3 أكواب دقيق نصف كوب سكر نصف كوب سمنه ملعقة صغيرة خميرة فورية رشة ملح ماء للعجن بيضة فول سودانى مجروش طريقة التحضير - اخلطى السكر والسمنة Advertisements - اخلطى الدقيق والخميرة والملح والفول السودانى. - أضيفى خليط الدقيق لخليط السكر - إتركى العجينة لتتخمر ثم شكليها اقراص - إدهنى الفريسكا بالبيضة ورشيها بالفول السودانى المجروش - ضعى الفريسكا فى الفرن حتى تمام النضج ثم قدميها

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