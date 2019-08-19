لماذا يقاوم جسمك الأنسولين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- يساعد الانسولين على امتصاص الجلوكوز والحفاظ على مستوياته بالدم، لكن أثبت التشخيصات أن "مقاومة الجسم للأنسولين" يعني أن الإنسان بلغ مرحلة ما قبل السكري ولا بد أن يصل الي مرحلة الاحتياط، حسب ما جاء علي موقع "24" الاماراتي: أسباب مقاومة الأنسولين: - تناول كمية كبيرة من الطعام، وخاصة الأطعمة الغنية بالسعرات. - تناول الكثير من الدهون والكربوهيدرات. - الجلوس طوال النهار وقلة الحركة. - زيادة الوزن والبدانة. - التدخين. - نقص النوم. Advertisements - تجاوز سن الـ 45. لزيادة حساسية الأنسولين: * تقليل تناول الأطعمة المقلية، والغنية بالسكريات إلى أدنى حد. * تصغير حجم الوجبات مع زيادة عددها على مدار اليوم، وتفادى الوجبات الكبيرة. * تناول المزيد من الخضروات والبروكلي والطماطم والفلفل والخضروات الورقية. * تناول الأسماك الغنية بدهون أوميغا3، مثل السلمون والتونة والمكاريل. * الحد من تناول النشويات، مثل: المعكرونة والأرز والخبز والبطاطس، وزيادة حصة البروتين الصحي وخاصة البقول مثل: العدس والفول واللوبيا. * تناول المكسرات كوجبات خفيفة، واللبن (الزبادي) الخالي من السكر. * احرص على عدم تحلية الشاي والقهوة بالسكر.

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