السلفادور.. سقط جنينها فحكم عليها بالسجن 40 عاما

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تواجه شابه في دولة السلفادور عقوبة قد تصل إلى السجن 40 عاما، حيث طالب الادعاء بعقوبة السجن 40 عاما على خلفية القتل بحقّ شابة في السلفادور سقط جنينها، ومن المرتقب أن يبتّ القضاء هذه القضية الاثنين.

التشريع الذي يحظر الإجهاض في السلفادور، يعد من الأكثر تشدّدا في العالم، وينص قانون العقوبات على السجن ما بين سنتين وثماني سنوات في حال الإجهاض، لكن في الواقع يتعامل القضاء مع أي سقوط للجنين من بطن أمه “كجريمة قتل في ظروف مشدّدة للعقوبة” يعاقب عليها ما بين 30 و50 سنة في السجن.

إيفلين هرنانديز، البالغة من العمر اليوم 21 عاما، والتي كانت مراهقة وقت الأحداث، أكدت براءتها في افتتاح محاكمتها.. وقالت إن طفلها ولد ميتا، وسبق أن حكم عليها في يوليو 2017 بالسجن 30 عاما، لكن المحكمة العليا أبطلت الحكم في فبراير بعدما أمضت هرنانديز 33 شهرا خلف القضبان.

وخلال المحاكمة الثانية، غيّرت النيابة العامة في السلفادور التهمة الرئيسية من جريمة قتل في ظروف مشدّدة للعقوبة مع سابق تصوّر وتصميم، إلى جريمة قتل في ظروف مشدّدة للعقوبة بسبب الإهمال.

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وقالت مورينا هيريرا منسقة منظمة “أكاداتي” غير الحكومية التي تطالب بنزع الطابع الإجرامي عن الإجهاض في السلفادور قالت: “المطالبة بأربعين عاما من السجن ضرب من الجنون.. إنه انحراف قضائي”.

وقال أرنو باوليناس، أحد محامي المتهمة، بحسب وكالة “فرانس برس”: “نأمل بتبرئتها، وما من دليل يدفعنا إلى الظن أن إيفلين قصدت إنهاء حياة الطفل.. إنها حادثة”.

وتعود القضية إلى 6 أبريل 2016 عندما أنجبت الشابة طفلها في المرحاض، ونقلت إلى المستشفى حيث أوقفت واتهمت بالقتل، بحسب محاميتها إليزابيت ديراس.

وفي بادئ الأمر، قيل إن إيفلين هرنانديز حملت إثر اغتصاب، لكن محاميتها طلبت عدم التطرّق إلى ظروف الحمل بناء على طلب من موكّلتها، التي تعيش في حيّ تحت سيطرة العصابات وتخشى أعمالا انتقامية في حقها.

وتظاهر حوالى 50 ناشطا من أجل حقوق المرأة أمام محكمة سيوداد ديلغادو في شمال شرق العاصمة السلفادورية.. وتقبع 16 امرأة في سجون السلفادور على خلفية حالات إجهاض، وخلال الأشهر الأخيرة، أطلق سراح 5 نساء حكم عليهن لأفعال مماثلة.