يعتبر سوء الهضم من أكثر الأمراض التي تصيب الجهاز الهضمي وتشعرك بعدم الراحة، ويتعرض لها الرجال والنساء بمختلف الأعمار، لذلك يقدم لكي موقع "هن" أعراض عسر الهضم:
الأعراض
الإحساس بالشبع المبكر في بداية تناول الطعام.
الشعور بألم أعلى البطن في المنطقة الواقعة بين السرة والصدر.
الإحساس بحرقة أعلى منطقة البطن أسفل عظمة الصدر.
حدوث انتفاخ في الجزء العلوي من البطن.
التجشؤ والقيء والشعور بحرقان وسط الصدر.
الشعور بالامتلاء بعد وأثناء تناول الوجبات.
فقدان الوزن والشعور بفقدان الشهية.
الشعور بالغثيان.
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