فيديو.. رامي رضوان عن حماته دلال عبد العزيز: أمي الثانية

كشف الإعلامي رامي رضوان، عن موقف أسرة زوجته دنيا سمير غانم عندما يحدث بينهما أي خلافات أسرية، خلال حواره في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، الذي يُعرض على شاشة "cbc".

وقال رضوان، "أنا مش بعتبر الفنانة دلال عبد العزيز والدة دنيا سمير غانم حماته، أنا معنديش حماة، أنا بعتبرها أمي الثانية"، موضحًا أنه يُفضل وقت حدوث أي خلاف أسري مع زوجته أن يبقى داخل حيز الأسرة فقط.

وتابع، "لو دُنيا بقى راحت فضفضت مع والدتها، الفنانة دلال عبد العزيز بتقف مع الحق، ولو أنا غلطان بتقولي إنت غلطان، وبقبل منها الكلام عادي".

وفيما يتعلق بموقف سمير غانم في حالة حدوث خلافات بينه وبين زوجته، رد، "حمايا ملهوش دعوة بوجع الدماغ ده، والميزة اللي فيه إنه لما بيحصل خلاف بيقلب الموضوع كوميدي، وبيخلص على طول".