محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365: تهتم ربات البيوت بتقديم وجبه جديدة للضيوف وأفراد أسرتها من حين إلى آخر، وإليك طريقة عمل سلطة الكسكي بالخطار المشوي، حسبما جاء بموقع "كوكباد": مقادير سلطة كسكسي بالخضار المشوي: - نصف كيلو كسكسي - 2 قطعة جزر - ربع مشروم - نصف صدور دجاج مشوي - ربع كوب سمنة - 1 مكعب مرق - 2 قطعه كوسة - فلفل ألوان Advertisements - فصين ثوم - 2 قطعة بصل - هريسة - لوز مقشر طريقة تحضير سلطة كسكسي بالخضار المشوي: - تشوى الخضروات على شواية ثم تشوى صدور الدجاج بعد دهنها بقليل من الزيت - يفرم الثوم والبصل ويوضع على النار مع قليل من الزيت والزعتر - يضاف الكسكسي مع المرقة ويقلب قليلا حتى ينضج - تقطع الخضروات المشوية وتضاف إلى الكسكسي - يضاف إليه النعناع ويقدم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حضري سلطة الكسكسي بالخضار المشوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.