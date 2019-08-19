بـ 4 خطوات بسيطة.. كيف توجه النقد لشريك حياتك دون "زعل"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سمية عبد الهادي

انتقاد الآخر قد يغضبه خصوصًا إلا لم يراعِ الناقد بعض الأمور، مثل علو الصوت أو الاستهزاء أو اختيار وقت غير مناسب.

وبين الشريكين يجب اتباع 4 طرق مناسبة عند توجيه النقد، لضمان استقرار العلاقة، وفقا لتصريحات الدكتورة أمل رضوان خبيرة العلاقات.

1- اختيار الوقت المناسب

يفضل اختيار الوقت المناسب لتوجيه النقد، حتى لا يتحول الأمر إلى مشكلة تحتاج إلى حل ومن ثمّ اضطراب في العلاقة، ويفضل أن يكون الطرفين في هذا الوقت يتسمان بالهدوء والاستقرار النفسي، حتى يمكن لكل منها تقبل حديث الآخر.

2- نقد بناء

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بعد توجيه النقد يفضل أن يتم طرح بدائل، بحيث يكون النقد بناءً، كأن يقول أحد الأطراف: "لماذا فعلت كذا؟ كان بإمكانك فعل كذا"، ويطرح بدائل لتصرف الطرف الآخر، حتى يشعر بقيمة النقد الموجه له، ويجب الحفاظ على صورته أمام الآخرين.

3- الأسلوب

يتوقف مدى تقبل النقد على الأسلوب، حيث يفضل أن يوجه بأسلوب هادئ وراقِ، دون ترك مساحة للجدال أو علو الصوت، كما يحبب أن يرافق النقد ابتسامة رقيقة حتى لا يرى الطرف المقابل أن هناك هجوما يحدث عليه وليس نقدا.

4- عدم المقارنة

المقارنة أثناء النقد بين الطرف الموجه له الانتقاد وبين شخص آخر، قد يتسبب حدوث مشكلة بين الشريكين، فليس من المقبول أن يقال له: "لماذا لا تفعل مثل فلان؟"، هو أمر قد يثير الغضب، لذا يفضل أن تكون المناقشة بينهما هما فقط ولا يشارك فيها طرف ثالث وإن كان ذلك بذكر الاسم فقط لأي سبب، حتى يتم الحفاظ على هدوء الوضع واستقراره.