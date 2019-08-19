الامارات | جيهان نصر المعتزلة مبكّراً.. تحت الأضواء مجدداً بالحجاب

شكرا لقرائتكم خبر عن جيهان نصر المعتزلة مبكّراً.. تحت الأضواء مجدداً بالحجاب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في إطلالة سريعة تحت الأضواء؛ فاجأت الفنانة المعتزلة جيهان نصر جمهور مسرحية الملك لير بالظهور للمرة الأولى منذ سنوات بعد اعتزالها، إذ حضرت - برفقة أبنائها الأربعة - العرض الذي يؤدي بطولته النجم يحيى الفخراني.

وظهرت جيهان بالحجاب في كواليس العمل مع الفنانة هبة مجدي، إحدى بطلات المسرحية التي تعرض على مسرح في منطقة التجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة.

ونشرت هبة مجدي، صوراً تجمعها بجيهان على حسابها على موقع «إنستغرام»، وعلقت عليها: «أجمل مفاجأة حصلت إمبارح في عرض الملك لير إني شفت النجمة جيهان نصر وأولادها». مسرحية الملك لير بطولة يحيي الفخراني ورانيا فريد شوقي وهبة مجدي ومحمد مزربان وأحمد فؤاد سليم.

إطلالة جيهان نصر في كواليس عمل فني وبصحبة أولادها أثار التساؤلات، خصوصاً على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أشارت تعليقات إلى أن جيهان لا تحرم الفن ولا تقاطعه بسبب اعتزالها، بل مازالت تحترمه.

ظهور جيهان ليس الأول لها، إذ أطلّت من قبل برفقة أولادها منذ عامين، وطرحت صوراً لها وهي بالحجاب أيضاً، ولاقت استحساناً كبيراً من جمهورها، كما ظهرت بمفردها في زيارة قديمة لأحد النجوم أثناء مرضه، وهو الفنان يونس شلبي، إذ تكفلت بعلاجه أثناء فترة مرضه وقبل وفاته. واعتزلت جيهان الفن عام 1997 وارتدت الحجاب، وتزوجت من رجل أعمال سعودي، واعتزلت بناءً على طلبه، ولم تتراجع رغم كثرة العروض عليها.

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يذكر أن جيهان نصر صعدت في عالم الفن منذ بداية التسعينات بأدوار صغيرة وكموديل بالإعلانات وأغاني الفيديو كليب حتى حصلت على فرص حقيقية أدت لبزوغ نجمها، وشاركت فى بطولة أعمال فنية حققت نجاحاً طوال فترة التسعينات، وتطورت جيهان لتحصل على دور البطولة في أكثر من عمل أيضاً فى التلفزيون والسينما والمسرح أيضاً، وكان أبرز أعمالها مسلسل «المال والبنون 2»، الذي تعلق الجمهور بدورها فيه، وأشاد بموهبتها وجمالها، بالإضافة إلى مسلسل «من الذي لا يحب فاطمة»، و«أسرار خاصة». أما في السينما فلم تحصل جيهان نصر على بطولات أو أدوار مهمة، إذ اقتصرت على أدوار صغيرة في بعض الأفلام، مثل: «الكيت كات»، و«الحب في طابا»، و«البحث عن توت عنخ آمون».

ورغم توقع البعض مستقبلاً فنياً كبيراً لها إلا أن زواجها الذي كان مشروطاً بالاعتزال منعها من استكمال نشاطها الفني، والاعتزال مبكراً، لكن بقيت كفنانة مؤثرة في ذاكرة جمهورها ومحبيها.

بخلاف نجمات كثيرات.. ورغم كثرة العروض عليها.. لم تتراجع جيهان نصر عن «الاعتزال».

1997

العام الذي اعتزلت فيه جيهان نصر الفن بعد زواجها من رجل أعمال.