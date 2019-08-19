الامارات | 5 إصدارات مزينة بابتسامة إماراتية.. جديد مبادرة «ألف عنوان وعنوان»

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 إصدارات مزينة بابتسامة إماراتية.. جديد مبادرة «ألف عنوان وعنوان» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختارت مبادرة «ألف عنوان وعنوان»، خمسة عناوين جديدة من إصدارات الكتب التي دعمتها في مرحلتها الثانية، وحرصت على أن تكون مجمل عناوينها موزعة على حقول إبداعية وعلمية عدة، فجاءت في الرواية والقصة والتوثيق التاريخي والعلمي، وغيرها.

وضمت قائمة الإصدارات الجديدة أربعة عناوين لقصص الأطفال واليافعين، ورواية واحدة، هي: «قوة اللون في الكون» للدكتورة فادية عباس، وقصة «بطل من نوع آخر» لفاطمة شرف الدين، وقصة «سر الابتسامة اللامعة»، لشما الظاهري، وقصة «كأن وأخواتها» المأخوذة عن أدب الأطفال الصيني، ورواية «هنا تركت قلبي»، لنورة شهيل.

وهنا إطلالة على الإصدارات الخمسة:

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