الامارات | أفراح القصاب والحوسني

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح القصاب والحوسني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل يوسف القصاب بمناسبة زفاف نجله سالم إلى كريمة حسين عبدالله الحوسني. حضر الحفل، الذي أقيم في نادي الشارقة للرماية والغولف، عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين، وضباط القوات المسلحة والشرطة، ولفيف من المهنئين والأهل. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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